O futebolista português Rafael Rodrigues reconheceu, esta terça-feira, que gostaria de ver os sub-21 de Portugal a terminar o apuramento para o Europeu de 2025 só com vitórias, mas apontou ao «jogo a jogo» no grupo G.

«Assinaria já por baixo, mas tem de ser jogo a jogo. É assim que temos que pensar, porque pode não ser isso que aconteça e vamos fazer as coisas da melhor maneira para que seja possível acabar esta fase de qualificação só com vitórias», disse, antes do treino no estágio em Arcos de Valdevez, em conferência de imprensa de antevisão à receção à Bielorrússia.

Há cerca de um mês, na Portugal goleou a Bielorrússia por 5-0 (o jogo foi na Arménia por sanção da UEFA), mas Rafael Rodrigues, de 21 anos, habitual titular da equipa B do Benfica na II Liga, disse esperar «um jogo difícil».

Rafael Rodrigues, que elegeu como referências os internacionais Nuno Mendes e Raphaël Guerreiro, revelou a ambição de também chegar à seleção A, mas antes mostrou-se focado em ajudar a seleção sub-21 «da melhor maneira possível».

A seleção nacional de sub-21, líder do grupo com seis pontos, recebe a Bielorrússia a partir das 17h30, no Estádio Cidade de Barcelos. Na terça-feira, dia 17, joga com a Grécia, em Guimarães (19h00).