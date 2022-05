O futebolista do FC Porto, Gonçalo Borges, testou positivo à covid-19 e Rodrigo Conceição, do Moreirense, foi chamado para o seu lugar na seleção sub-21, confirmou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Trata-se da segunda mexida na convocatória, dado que Pedro Neto saiu em relação à lista original, devido a lesão.

Depois de duas folgas, Portugal retomou os trabalhos esta segunda-feira, na preparação para os três últimos encontros de apuramento para o Europeu de 2023.

Portugal vai enfrentar a Bielorrússia no dia 4 de junho, em campo neutro (FIFA Academy Stadium, Yerevan, Arménia), visita depois o Liechtenstein (Rheinpark Stadion, Vaduz) a 7 de junho, e termina com a receção à Grécia, no Estádio Cidade de Barcelos, a 11 de junho.

A lista atualizada:

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória SC), Gonçalo Tabuaço (CF Estrela) e Samuel Soares (SL Benfica)

Defesas: Alexandre Penetra (FC Famalicão), Eduardo Quaresma (CD Tondela), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Mário (FC Porto), Nuno Tavares (Arsenal FC), Rafael Rodrigues (SL Benfica) e Tiago Djaló (LOSC Lille)

Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (Vitória SC), Fábio Vieira (FC Porto), Fábio Carvalho (Fulham FC), José Carlos (Varzim SC) , Paulo Bernardo (SL Benfica), Tiago Dantas (CD Tondela) e Vasco Sousa (FC Porto)

Avançados: David da Costa (RC Lens), Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (SL Benfica), Rodrigo Conceição (Moreirense FC), Henrique Araújo (SL Benfica) e Vítor Oliveira (SC Braga)