Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, após a vitória sobre as Ilhas Faroé (3-1), na nona e penúltima jornada do Grupo G de qualificação para o Euro 2025:

«Aconteceu-nos o pior, que era sofrer um golo no início perante uma equipa que só iria defender. Apesar de termos sofrido logo, que não ajuda em termos anímicos, continuámos a lutar, a encontrar espaços e criar finalizações.

Tivemos boas ocasiões na primeira parte e não conseguimos marcar, à exceção do golo.

Estou contente com a prestação dos jogadores e com o facto de termos virado [o resultado]. Fiquei com boas sensações.»

Declarações de Gabriel Brás, defesa-central da seleção nacional de sub-21:

«Apenas faço o meu trabalho e tento sempre ajudar ao máximo a equipa. Estou cá para isso mesmo.

Sabíamos que o adversário ia tentar ao máximo adiar o nosso golo e até acabou por marcar. Conseguimos manter a intensidade ao longo dos 90 minutos e quebrar a defesa deles. Conseguimos justamente a vitória.

Adversidades [neve e relvado sintético] que sabíamos que íamos enfrentar, mas com a nossa qualidade conseguimos sobressair a todas adversidades.»