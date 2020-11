Portugal têm, esta quinta-feira, ante a Bielorrússia, em Portimão (19h30), o primeiro de três jogos para fechar a qualificação para o Campeonato da Europa da categoria. Todos são em casa e o selecionador, Rui Jorge, admite que é um fator positivo, mas peca pela ausência de público nas bancadas.

«Não é elemento de pressão [jogar em casa]. Gostaríamos que a vantagem do fator casa se traduzisse em público. Era bem mais agradável para todos, mas isso não acontece. São jogos em casa, vamos encarar esses três jogos para obter um bom resultado», afirmou Rui Jorge, não antecipando a titularidade de nenhum jogador, nomeadamente de Pedro Gonçalves, por quem foi questionado pelo Maisfutebol.

«Ainda não disse a equipa aos jogadores, independentemente de [Pedro Gonçalves] ser titular ou suplente, é alguém com quem contamos para nos ajudar», respondeu Rui Jorge, na videoconferência de imprensa de antevisão.

Depois da Bielorrússia, Portugal recebe Chipre no domingo (19h30), no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, Lagoa. Na próxima quarta-feira, dia 18, a equipa das quinas volta a Portimão, onde recebe a Holanda (19h30). A formação lusa está no segundo lugar, com 18 pontos, a seis da líder Holanda, que tem 24, mas mais um jogo.

Como é o apuramento e quem já está apurado?

Apuram-se os nove vencedores dos grupos e os cinco melhores segundos classificados. Às anfitriãs Hungria e Eslovénia, já se juntaram Inglaterra, Rússia, Espanha e Dinamarca como vencedores de grupo. Holanda e Suíça, apesar de ainda não terem ganho os grupos, também já estão qualificadas porque já garantiram matematicamente que são, no pior cenário, um dos cinco melhores segundos.