Rui Jorge, selecionador nacional, em declarações na flash interview ao Canal 11, após a derrota frente a Inglaterra (1-0), nos quartos de final do Euro sub-21:

«[Foi a melhor exibição de Portugal no Euro, sobretudo na segunda parte?] Para mim, a primeira parte foi a pior. A segunda parte foi bem melhor do que a primeira. Mas a primeira parte foi penosa. Não estou nada satisfeito com a primeira parte, disse isso aos jogadores, fomos um bocado receosos e só quando sofremos o golo é que nos libertámos um bocadinho. Isto não tem a ver com o sistema, tem a ver com a confiança com bola, os espaços para jogar estavam lá na primeira parte e não o conseguimos fazer. As linhas de passe estavam lá e não fomos suficientemente bons para as encontrar ou executar.

[Porque é que a melhor versão demorou tanto a aparecer?] Foi uma boa segunda parte. Já tivemos períodos bons, contra a Bélgica também, no primeiro jogo, na primeira parte, também. É evidente que a segunda parte é muito diferente da primeira e, quando comparamos as duas partes… É um adversário diferente, as pessoas valorizam de outra maneira, mas foi uma segunda parte. Este nível não se compadece com metades do jogo a jogar bem e outras metades a jogar mal. O nível é alto e não se pode baixar. Quando se baixa o nível, é-se penalizado. Nós fomos, a Inglaterra ganhou e venceu bem o jogo.

[A mensagem não passou aos jogadores?] Não. Acho que podíamos fazer melhor. Gosto que a qualidade esteja sempre presente e claramente que neste Europeu não foi aquilo onde fomos melhores, nem chegámos perto do nosso melhor. Mas os adversários são outros e, quando assim é, quando vimos para este nível, temos de continuar a demonstrar a qualidade. Repito muitas vezes que não basta dizer que somos candidatos, que somos bons, temos de demonstrar. E hoje houve um momento em que não o conseguimos fazer.

[Com todas as opções disponíveis, teria sido uma seleção diferente?] Seria uma falta de respeito para todos estes jogadores que ao longo destes 20 dias têm trabalhado, se têm dedicado. Acredito que não deixaram nada por dar. Podiam ter feito melhor? Podiam. Eu podia ter feito melhor? Com certeza. Mas ninguém deixou anda por dar e seria uma falta de respeito, nesta altura, estar a falar sobre isso. É muito difícil vir para aqui, alguns perderam férias e não jogaram um minuto e o comportamento deles foi sempre exemplar. Isso é um excelente sinal para as futuras carreiras deles. Dar-lhes um grande abraço porque eles merecem.»