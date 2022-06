Portugal goleou a Bielorrússia, por 5-1, e deu um passo que pode ser decisivo no apuramento para a fase final do Europeu de sub-21.

No final do jogo, em declarções ao Canal 11, o selecionador Rui Jorge salientou a importância deste triunfo em em Yerevan, na Arménia, casa emprestada dos bielorrussos.

«O jogo veio ao encontro do que esperávamos, tivemos o domínio territorial. Podíamos ter mais controlo sobre o jogo na primeira e até na segunda parte, mas tivemos várias oportunidades para fazer mais golos. Estou satisfeito com a entrega e com a qualidade de jogo», afirmou o técnico.

Sobre a lesão de Fábio Vieira, que saiu lesionado após bisar na partida, Rui Jorge afirmou: «Não faço ideia [da gravidade]. Sei que levou uma pancada no pé e em breve será revelado o seu estado.»

Portugal soma 22 pontos no seu grupo, mais cinco do que a Grécia, quando faltam seis por disputar. A seleção pode garantir o apuramento para o Europeu na próxima terça-feira, frente ao Liechtenstein.