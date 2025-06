Portugal vai defrontar a Geórgia na terceira e última jornada da fase de grupos da Euro de Sub-21. Rui Jorge, selecionador luso, anteviu um jogo entre duas equipas que se aproximam muito uma da outra.

«Creio que são duas equipas muito semelhantes, com uma grande paixão pelo jogo e um coração enorme. A Geórgia tem aquilo que eu quero para a nossa seleção em termos de entrega e companheirismo. Tecnicamente, as equipas também se equivalem e são rápidas a sair para o contra ataque», referiu o treinador, em conferência de imprensa.

Portugal vem de uma vitória categórica por 5-0 frente à Polónia. A Geórgia, por sua vez, perdeu por 3-2 com a França. Os lusos encontram-se no primeiro lugar do grupo, com quatro pontos. A Geórgia é terceira, com três pontos. Ou seja, basta um empate para Portugal garantir a passagem aos «quartos». Ainda assim, Rui Jorge garante uma postura competitiva da equipa.

«Sabemos que há dois resultados que nos interessam, mas a postura competitiva não se altera de um dia para o outro. O grande objetivo passa sempre por mostrar o que somos capazes de fazer. Como é lógico, se houver um empate quando o duelo estiver prestes a terminar, o nosso guarda-redes não subirá à área contrária num canto», atirou o treinador de 52 anos.

Rafael Rodrigues, Chico Lamba, João Muniz e Diogo Nascimento estão em risco de exclusão para os «quartos», devido a cartões amarelos, mas o técnico admite que não haverá gestão nas escolhas iniciais de Portugal, que está a um golo dos 500 entre apuramentos e fases finais de Europeus da categoria.

Portugal defronta a Geórgia, esta terça-feira, para a derradeira jornada da fase de grupos do europeu de Sub-21, com o apito inicial marcado para as 17h00, no Estádio Sihot, em Trencin, Eslováquia.