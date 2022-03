O selecionador dos sub-21 portugueses, Rui Jorge, em declarações (transcritas pela Lusa) após a goleada na Grécia, por 4-0, e que vale a liderança a Portugal no grupo de apuramento para o Euro 2023.

«Voltámos a não ser tão seguros quanto podemos e queremos ser, mas fizemos um bom jogo, com o tal brilho que queremos sempre para este espaço. Termos saído na frente do marcador ajudou a tranquilizar um bocadinho. Podemos sempre melhorar a nossa equipa, mesmo depois deste excelente resultado. Queremos ir para outro patamar e vamos continuar a fazer o que sempre fizemos, indo à procura dessa qualidade extra, que torna este espaço apetecível os jogadores estarem.»

[Regresso aos jogos sem golos sofridos?] Não olhamos apenas para isso. Tivemos uma folha limpa, mas o Celton Biai fez uma defesa extraordinária e concedemos uma oportunidade de golo. Queremos ser perfeitos, mas não o vamos ser. É bom quando, apesar de falharmos, os golos não entram, mas analisamos o jogo nessa perspetiva.

Voltámos a criar muitas situações de golo e isso é importante. Desta vez, fomos mais eficazes, mas marcámos golos bonitos. Estou satisfeito, mas disposto a melhorar.

[contas do apuramento direto?] Não digo que não quero fazer já contas. Dependemos sempre de nós e continuaríamos a depender mesmo que perdêssemos o jogo hoje. Às vezes, isso passa uma ideia que acho que é um bocadinho errada. Foi isso que disse aos jogadores e continuarei a dizer que se preocupem com o que têm de fazer e deixem as contas para depois. O objetivo é sempre o mesmo: jogar bem e conseguir a vitória.»