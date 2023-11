Pedro Santos afirmou esta quinta-feira que a Seleção Nacional de sub-21 apenas pensa na vitória frente à Grécia, jogo a realizar na próxima segunda-feira, de apuramento para o Euro 2025.

«Nós pensamos jogo a jogo e com paciência. Não estamos a pensar nos jogos mais à frente, mas sim no jogo da Grécia. E é o que nós queremos: ganhar à Grécia e depois pensarmos no resto», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Aquilo que nos têm dito é para fazer o nosso jogo. Sabemos que a Grécia vai, possivelmente, adotar um sistema de ‘4-4-2’, pelo menos foi assim que entrou no nosso último jogo. Sabemos que é uma equipa agressiva, estamos preparados para isso e queremos levar a vitória para o nosso lado», continuou.

O avançado do Benfica está de regresso aos convocados de Rui Jorge, ele que soma duas internacionalizações pelos sub-21: «É sempre bom voltar, representar a seleção é das coisas que o jogador de futebol mais quer. Sinto-me bem, estou bastante feliz. O grupo recebe-me sempre bem. Acho que o grupo está bem, está confiante.»

Depois de já ter jogado a lateral na Seleção, Pedro Santos foi questionado sobre a sua posição preferida e garantiu que quer é jogar.

«Talvez seja mais pelo meio, mas isso não é importante. Eu quero é jogar, se o ‘mister’ me mete até a guarda-redes, por mim tudo bem. Eu quero é estar lá dentro», atirou.

Portugal, líder do grupo G, defronta a Grécia na próxima segunda-feira, em Tripoli, a partir das 14h00.