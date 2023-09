Dário Essugo, jovem médio do Sporting que se estreou na convocatória da seleção de sub-21, expressou esta terça-feira o seu orgulho por integrar este escalão e reafirmou a ambição de contribuir para a equipa.

«Tenho muito orgulho de cá estar, o treinador baseou-se se calhar no que já viu antes, acredito que sou mais um para ajudar e é nisso que tenho de me focar», afirmou Essugo antes do treino da equipa de Rui Jorge.

Portugal, que integra o Grupo G, prossegue na preparação dos primeiros jogos de qualificação para o Campeonato Europeu de sub-21. O primeiro adversário é Andorra, na sexta-feira (17:30), em Paços de Ferreira. Na jornada seguinte, a equipa das quinas enfrenta a Bielorrússia, na quarta-feira, 13 de setembro, num jogo ter lugar na Arménia devido à situação de guerra na Ucrânia e às sanções impostas aos bielorrussos, aliados da Rússia.

«Ainda estamos a olhar para nós, ver o que podemos melhorar e realçar o nosso futebol, a nossa qualidade, teremos tempo de olhar para Andorra», disse, referindo-se ao primeiro encontro.

Dário Essugo destacou a ambição que é comum a todos os jogadores da seleção e que faz parte do espírito de representar Portugal.

«As expectativas são sempre altas, temos muita responsabilidade, muito querer, vamos entrar em todos os jogos para ganhar e acima de tudo mostrar a nossa qualidade», referiu o médio.

O jovem jogador desvalorizou ainda o facto de representar a seleção sub-21 com apenas 18 anos, recordando que a ideia é semelhante em todos os escalões de formação: «A ambição não pode faltar.»