A seleção portuguesa de sub-21 defronta Andorra e Bielorrússia, em dupla jornada da Fase de Apuramento para o Campeonato da Europa da categoria. Fábio Silva encara os dois duelos com confiança.

«Sabemos que somos melhores do que os adversários que vamos defrontar. Se estivermos ao melhor nível, e pusermos em prática aquilo que o mister nos vai pedir para o jogo, vamos, com maior ou menor dificuldade, conseguir ganhar, porque é isso que nos compete e sabemos que somos melhores do que os adversários», diz o avançado.

Em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) falou sobre as mudanças no grupo da seleção nacional: «Sabemos que vamos começar algo novo juntos, vamos construir um caminho juntos até chegar ao nosso objetivo. E eu, sendo um dos mais velhos neste espaço, como outros, tentamos integrar os jogadores que vêm pela primeira vez, ou que já não vinham há algum tempo, para se sentirem bem no grupo, que isso é o mais importante.»

«Desde o primeiro dia que o mister faz passar os pilares do grupo e o que quer para o grupo, e toda a gente está a remar para o mesmo lado. Todos juntos, vamos conseguir boas exibições nos dois jogos e ganhar», concluiu Fábio Silva.