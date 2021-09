O médio da Seleção Nacional de sub-21 e do Vitória de Guimarães, Tomás Handel, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente à Bielorrússia (1-0), em jogo da qualificação para o Euro 2023:

«Em primeiro lugar quero agradecer o apoio dos adeptos. O mais importante foi entrar a ganhar, o resultado podia ter sido melhor, mas vamos melhorar, há espaço para isso. Não sofrermos golos é sempre importante.

[Estreia pela seleção] É um orgulho para mim representar a Seleção Nacional, há muitos anos que sonhava com isto. Estar num ambiente com tanta qualidade é bom para eu melhorar. Estou muito feliz com a minha estreia. Há coisas a melhorar, mas estou muito feliz.

[Bielorrússia] Sabíamos que íamos ter o controlo do jogo, temos muita qualidade, a verdade é que não é fácil defrontar equipas com 11 jogadores atras da linha bola. Tentámos quebrar isso com circulação rápida. Mas pronto, o mais importante era ganhar.»