Pedro Santos, jogador que fez a estreia pela seleção nacional de sub-21, em declarações na zona mista do estádio Capital do Móvel, após a vitória por 3-0 contra Andorra, numa partida do grupo G da fase de apuramento para o Euro 2025:



Senti-me bem. Estrear-me nos sub-21 é bastante importante, era um objetivo que tinha há bastante tempo. Estou muito contente por isso. Estivemos bem, ams temos muita coisa para melhor. Foi o meu primeiro jogo e o primeiro de muita gente. Podemos todos melhorar, mas foi um jogo positivo e conseguimos um resultado tranquilo.



Integração? Foi fácil. Quem está aqui há mais tempo integrou-nos bastante bem. Os novos já estiveram noutros escalões da seleção já estão habituados ao que é a seleção.»



[Como foi jogar como lateral-direito?]: «Foi uma posição nova, nunca tinha jogado. É sempre bom jogar em posições diferentes, é importante para o meu crescimento. Quero sempre jogar. Não sabia das palavras do mister [elogiou-o na sala de imprensa], mas sinto que fiz um bom jogo, mesmo não jogando na minha posição de origem. O que eu quero é jogar.»