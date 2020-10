O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, fez esta quinta-feira a antevisão ao encontro com a Noruega, a contar para a fase de qualificação do Campeonato da Europa da categoria.

Aos jornalistas, o técnico de 47 anos reconheceu a importância da partida, frente ao terceiro classificado do grupo 7, mas defendeu que a equipa das quinas encara todos os jogos da mesma maneira.

«Sabemos que quanto mais pontos somarmos mais próximos estamos de alcançar o que pretendemos. Mas isso é em todos os jogos. Isto é uma série em que devemos somar o máximo de pontos para seguir em frente. À medida que se aproxima o final vai haver menos tempo para recuperações. Mas o nosso princípio é o mesmo, preparar o jogo para vencer, não podemos pensar em futuras consequências», disse.

Nesse sentido, Rui Jorge assegurou também que os seus jogadores vão evitar qualquer tipo de complacência perante o adversário nórdico: «Tentamos evitá-la sempre. Faz parte do respeito que temos pelo adversário, preparar os jogos da melhor forma. Isso faz parte do nosso trabalho e da nossa vida, preparar o jogo o melhor que conseguimos. Essa questão de facilitar connosco não existe.»

Rui Jorge admitiu que a Noruega pode apresentar algumas alterações, atendendo à troca de jogadores que se tem verificado naquela seleção, e elogiou depois o trabalho dos clubes de portugueses.

«Já disse que nós na Federação limitamo-nos a escolher. E quanto mais qualidade temos, melhor é a qualidade. Os clubes estão a proporcionar-nos uma escolha fértil e boa. Estamos com experiência diferentes e isso ajuda quem tem de escolher e quem tem muito pouco tempo com os jogadores», atirou.

A Seleção Nacional de sub-21 defronta esta sexta-feira a Noruega, a partir das 19h30, no Estoril. A equipa das quinas é atualmente a segunda classificado do grupo 7, com 12 pontos. A congénere norueguesa segue em terceiro, com 10 pontos, mas também mais dois jogo.