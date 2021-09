O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente à Bielorrússia (1-0), em jogo da qualificação para o Euro 2023:

[Resultado pouco volumoso] «Acho que a densidade de circulação podia ser maior, em determinados momentos fomos um bocado passivos. Fomos seguros, mas mesmo com uma Bielorrússia a defender tão baixo, poderíamos ter encontrado alguns espaços. Não são uma equipa perfeita, mas não conseguimos aproveitar essa incapacidade deles. É certo que tivemos várias oportunidades, chegámos a zonas onde poderíamos ter criado mais perigo com outra definição, mas não fiquei entusiasmado com o jogo.

[Esta pode ser mais uma grande geração?] Eu espero que sim, mas enquanto equipa vamos ter de demonstrá-lo. Eu olho para os jogadores que escolhi e vejo qualidade. Com bola e com inteligência a pensar o jogo, mas hoje não fomos tão fortes como gostaria. Não deixámos de ser uma equipa dominadora, mas perante a diferença das duas equipas, ficar até ao fim com o jogo incerto, não foi o melhor que poderíamos ter feito.

[Estreia de Tomás Handel] Esteve bastante bem, é muito inteligente, com uma grande capacidade de passe, lê muito bem o jogo, seguro com bola, e é um jogador que aprecio muito naquela posição. Cumpriu, mas depois quis alterar em termos coletivos e optei por tirá-lo, não porque estivesse a fazer um mau jogo.

[Dupla de avançados foi para fazer face à opção defensiva da Bielorrússia?] Sabíamos que poderiam tentar reforçar o setor defensivo. Acho que nos sentimos cómodos no jogo, mas deveríamos ter arriscado um bocadinho mais.

O resultado é sempre uma consequência do que demonstramos. A mim preocupa-me melhorar a nossa qualidade de jogo. E é nisso que temos de pensar, no que melhorar. Depois sim, o resultado aparecerá. Mais do que pensar no resultado, temos de pensar no processo e no que temos de melhorar.

[Entradas de Gonçalo Borges e Francisco Conceição] Fomos ficando um bocado ansiosos com o tal receio de sofrermos numa bola parada. O tempo começou a passar, o resultado não passou do 1-0, e ficámos ansiosos. Pretendi dar largura ao jogo e ficar mais forte no 1x1, mas isso não foi conseguido. Fomos lentos a circular a bola e a encontrar esses dois jogadores, e mesmo quando lá chegou a bola, nem sempre a decisão foi a melhor.»