O jogo de preparação frente à Irlanda do Norte deixou claro, se fosse preciso mais provas, que a seleção Sub-21 de Portugal tem talento para dar e vender. A turma de Luís Freire mostrou-se num bom plano e venceu por 4-0 frente a uma Irlanda do Norte bastante permeável no eixo defensivo.

A aposta em Afonso Moreira na posição 9 fazia antever um ataque móvel, futebol rendilhado e com o intuito de confundir as marcações adversárias. Um meio-campo de luxo, composto por Gustavo Sá, Gonçalo Moreira e Mateus Fernandes, permitiu à formação da Quinas controlar o ritmo do jogo e estancar as tentativas - embora poucas - da Irlanda do Norte causar estragos no contra-ataque.

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Desde cedo se percebeu que Portugal não precisava de muito para ferir o adversário. A superioridade em todos os setores era notória e o golo chegou naturalmente, aos 14 minutos. Uma bela jogada de entendimento entre Gonçalo Moreira e Banjaqui terminou com uma mão nas costas do defesa encarnado. O árbitro do encontro não teve dúvidas e apontou para a marca dos onze metros. Gustavo Sá, chamado à cobrança, não tremeu e embora Munn estivesse perto de evitar o golo, estava feito o primeiro para a equipa das Quinas.

O segundo golo, tal como o primeiro, apareceu com naturalidade. Mateus Fernandes recuperou o esférico no miolo, deixou para Gonçalo Moreira, que descobriu Quenda solto no lado esquerdo do ataque luso. O avançado, futuro jogador do Chelsea, atirou para o 2-0 no frente-a-frente com Munn (35m).

Ao intervalo, Luís Freire operou várias alterações, mas nem assim o ímpeto luso desvaneceu. A superioridade face à equipa da Irlanda do Norte continuou bem presente e Quenda, com um grande lance individual, mostrou isso mesmo. Vindo da direita, onde consegue brilhar melhor, o extremo leonino rematou forte para o 3-0, aos 72 minutos.

A fechar o encontro, em mais uma boa jogada de envolvimento por parte de Portugal, Lynch (90+1m) tentou cortar, mas acabou por introduzir aquele que, sem surpresa, carimbou a goleada lusa.

O próximo compromisso de Portugal está marcado para dia 25 de setembro frente à Bulgária, a contar para a qualificação para o Europeu 2027.

A Figura: Mateus Fernandes

Mateus Fernandes foi o homem entre os jovens dos Sub-21. Com uma qualidade acima da média, o médio do West Ham comandou as tropas portuguesas e foi o pêndulo entre a avalanche ofensiva e a segurança defensiva.

Positivo: atitude da equipa portuguesa

O jogo, embora se tratasse de um particular amigável, foi encarado com seriedade e profissionalismo por parte da turma de Luís Freire. Intensidade nos duelos, foco na baliza e, sobretudo, vontade de ganhar são pilares assentes na forma de jogar desta equipa.

Momento: «bis» de Geovany Quenda

Depois de uma temporada difícil, assombrada com bastantes lesões, Quenda mostrou-se em bom plano frente a uma Irlanda do Norte bastante permeável. Fica a nota para o segundo golo do avançado do Sporting que, no lado direito do ataque, joga com outro brilho.