«Poderemos ser superiores, mas temos de comprovar dentro de campo e assim o faremos».

Foi com esta frase que Tiago Santos, lateral direito do Lille e estreante nos eleitos de Rui Jorge para os compromissos da seleção sub-21, respondeu à pergunta sobre a superioridade teórica no jogo de abertura da qualificação para o Europeu, frente a Andorra, a ter lugar na sexta-feira, às 17h30, em Paços de Ferreira.

Ao antigo jogador do Estoril expressou ainda a sua felicidade por representar a seleção sub-21, garantindo que já está ambientado.

«A verdade é que aconteceu tudo bastante rápido, mas sempre tive o desejo de representar o meu país e tal como disse, estou bastante feliz com o passo que dei na minha carreira, mas neste momento o foco está na seleção», acrescentou sobre o momento de forma que vive no Lille, orientado por Paulo Fonseca, onde tem sido uma escolha regular.

Sobre a concorrência que poderá vir a enfrentar na seleção A, caso venha a ser chamado, Tiago Santos reconheceu a qualidade de jogadores como João Cancelo, Diogo Dalot e Nelson Semedo:

« São referências para mim, gosto bastante deles», disse.

Portugal continua a sua preparação em Arcos de Valdevez para o início da qualificação, com outro treino programado para quinta-feira, antes do jogo de sexta-feira no Estádio Capital do Móvel.