Tiago Santos defendeu este sábado que a Seleção Nacional de sub-21 tem de estar ao melhor nível para vencer na receção à Croácia, a contar para a fase de apuramento para o Europeu de sub-21.

«A equipa tem estado a trabalhar bem. Sabemos que vai ser um jogo dificil com a Croácia e só estando ao nosso melhor nível é que iremos sair vitoriosos», começou por dizer o lateral-direito do Lille, citado pela Lusa.

«Cada jogo é um jogo. As Ilhas Faroé estavam com um bloco baixo e bem fechados, e foi bastante difícil. Vamos ver como vai ser o jogo com a Croácia. Esperamos um jogo bastante diferente», continuou.

Tiago Santos considera que esta fase de apuramento «está a correr bem», uma vez que a equipa «está confiante e a praticar um bom futebol».

«Agora, o importante é pensar já no jogo com a Croácia e ganhá-lo», atirou.

«Estreei-me há dois estágios, mas o grupo integrou-me muito bem, a equipa técnica também, e foi muito fácil adaptar-me ao patamar de sub-21», concluiu.

Portugal, refira-se, recebe a Croácia na terça-feira, a partir das 17h30, no Estádio de São Luís. No treino desta manhã, apenas Vasco Sousa, ele que sofreu um traumatismo na cabeça diante das Ilhas Faroé, foi o único ausente.