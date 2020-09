Rúben Vinagre garantiu que a seleção portuguesa de sub-21 vai procurar vencer os dois jogos na dupla jornada de apuramento para o Campeonato da Europa de 2021, diante de Chipre e da Bielorrússia.



«Portugal é uma equipa apenas preocupada com o seu trabalho e nós estamos preocupados em vencer os jogos e o que vier depois não importa. O que importa, neste momento, é ganhar os jogos», referiu, aos canais de comunicação da FPF.



Entre os 23 convocados por Rui Jorge, há cinco caras novas que podem estrear-se como internacionais sub-21. O lateral do Wolverhampton considera que a concorrência nas diferentes posições é positiva para o grupo e obriga cada jogador «a trabalhar e querer mais».



Antes de um curto período de férias, o lateral português jogou os quartos de final da Liga Europa ao serviço dos Wolves e já sabe o que é jogar sem público.



«O ser humano adapta-se consoante as circunstâncias. Penso que me consegui adaptar bem em Inglaterra, por isso aqui irá acontecer o mesmo. É um impacto diferente, muda muito o jogo. Nós precisamos do público, gostamos de ver os estádios cheios, mas enquanto tiver de ser assim, temos de conseguir lidar com estas situações», garantiu.



Devido às alterações provocadas pela pandemia, apuram-se para o Europeu 2021 os primeiros classificados dos nove grupos e os cinco melhores segundos, para além dos anfitriões Eslovénia e Hungria.



Com menos três pontos que a Holanda, Portugal é segundo classificado no Grupo 7, e joga em Chipre esta sexta-feira, às 19 horas. No dia 8 de setembro, a seleção portuguesa recebe a Bielorrússia, na Cidade do Futebol, pelas 17h30.