Rui Jorge anunciou nesta sexta-feira a convocatória para o duelo com a Croácia, a contar para a fase de apuramento para o Euro sub-21 do próximo ano.

Na lista dos 23 jogadores eleitos há a destacar oito novidades comparativamente com a última chamada em março passado. São os casos de André Gomes (Benfica), Flávio Nazinho (Cercle Brugge), Gabriel Brás (FC Porto), Rodrigo Pinheiro (Famalicão), Dário Essugo (Sporting), João Marques (Sp. Braga), Henrique Araújo (Arouca) e Rodrigo Mora (FC Porto).

Desta lista, Rodrigo Mora, Rodrigo Pinheiro e Flávio Nazinho são chamados pela primeira vez para os sub-21.

Portugal, recorde-se, lidera o Grupo C do apuramento para o Euro 2025 sub-21 com 18 pontos em sete jogos, à frente da Grécia (14 em 8) e da Croácia (13 em 6). Uma vitória sobre os croatas (10 de setembro pelas 18h00 em Karlovac) deixa os comandados de Rui Jorge a um ponto da competição.

Guarda-redes: André Gomes (Benfica), João Carvalho (Sp. Braga) e Samuel Soares (Benfica).

Defesas: Eduardo Quaresma (Sporting), Flávio Nazinho (Cercle Brugge), Gabriel Brás (FC Porto), Rafael Rodrigues (AVS), Rodrigo Gomes (Wolverhampton), Rodrigo Pinheiro (Famalicão) e Tomás Araújo (Benfica);

Médios: Bernardo Folha (Al Wahda), Dário Essugo (Sporting), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Sp. Braga), Mateus Fernandes (Southampton), Paulo Bernardo (Celtic) e Vasco Sousa (FC Porto);

Avançados: Carlos Borges (Ajax), Fábio Silva (Wolverhampton), Henrique Araújo (Arouca), Pedro Santos (Moreirense), Rodrigo Mora (FC Porto) e Tiago Tomás (Wolfsburgo).