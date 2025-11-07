João Rego, do Benfica, é a principal novidade na lista de 24 convocados de Luís Freire para a Seleção sub-21, para o jogo ante a Chéquia, de apuramento para o Europeu de 2027.

O avançado é estreia nos sub-21, dando mais um passo no seu percurso nas seleções jovens de Portugal, nas quais tem 37 internacionalizações, entre os sub-17 e os sub-20.

Gonçalo Ribeiro, Afonso Moreira e Gustavo Varela são as outras novidades de uma lista da qual saem Carlos Forbs (a grande novidade na Seleção A), Diogo Fernandes, Rafael Luís e Vivaldo Semedo.

Portugal visita os checos a 18 de novembro, em Hradec Kralove (17 horas). A equipa lusa é líder do grupo B, com 12 pontos, mais três do que a Chéquia, segunda classificada, com nove.

A lista de 24 convocados:

Guarda-redes: André Gomes (FC Alverca), Gonçalo Ribeiro (FC Porto) e João Carvalho (SC Braga);

Defesas: Diogo Travassos (Moreirense FC), Francisco Chissumba (FC Alverca), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Oliveira (SL Benfica), João Muniz (Sporting CP), Martim Fernandes (FC Porto), Tiago Gabriel (US Lecce Spa) e Tiago Parente (GD Estoril Praia);

Médios: Diego Rodrigues (SC Braga), Gustavo Sá (FC Famalicão), João Simões (Sporting CP), Mateus Fernandes (West Ham United FC), Mathias de Amorim (FC Famalicão) e Rodrigo Mora (FC Porto);

Avançados: Afonso Moreira (Olympique Lyonnais), Fábio Baldé (Hamburger SV), Geovany Quenda (Sporting CP), Gustavo Varela (Gil Vicente FC), João Rego (SL Benfica), Roger Fernandes (Al Ittihad) e Youssef Chermiti (Rangers FC).