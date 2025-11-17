O selecionador nacional sub-21 Luís Freire considerou nesta segunda-feira que a Chéquia é o adversário mais difícil que a sua equipa vai defrontar no Grupo B de qualificação para o Campeonato Europeu de 2027.

«O adversário é provavelmente o mais complicado do grupo, é provavelmente o campo mais difícil onde vamos jogar neste grupo. No entanto, trabalhamos também muito aquilo que é o nosso jogo, aquilo que são os nossos comportamentos, a nossa postura, e queremos aplicá-la amanhã», disse o técnico ao Canal 11.

A equipa sub-21 portuguesa disputará na terça-feira, pelas 17h00, frente à seleção checa, mais um jogo para a fase de apuramento para o Europeu de 2027 da categoria, numa altura em que lidera o Grupo B, com 12 pontos, mais três do que os checos, com quatro vitórias em quatro jogos.

«Tentamos ao máximo melhorar nestes dias a nossa qualidade, a nossa forma de jogar, trabalhar sob pressão, porque o adversário é uma equipa que pressiona mais, uma equipa mais pressionante também, que tenta encaixar, por vezes, ao homem», acrescentou Luís Freire, no final do treino em Hradec Kralove.

Uma ideia partilhada por Rodrigo Mora, atacante do FC Porto, que também salientou a qualidade dos sub-21 checos.

«Sem dúvidas, é o adversário mais difícil do nosso grupo, mas somos Portugal, acho que somos a melhor seleção, mas o mais importante é ter de provar em campo. Acho que vai ser um jogo muito dividido, com muitos duelos, mas acho que com a nossa qualidade e com a nossa atitude também, acho que vai ser um bom jogo para Portugal», atirou.

Portugal procura a 11.º presença, e quarta seguida, em fases finais do Europeu de sub-21, competição que nunca venceu, apesar de ter chegado às finais em 1994, 2015 e 2021.