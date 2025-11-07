Luís Freire, Selecionador português de sub-21, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente à Chéquia no próximo dia 17 de novembro, a contar para a qualificação para o Europeu de 2027 da categoria . O técnico comentou o que a estreia de João Rego vai acrescentar à equipa e abordou a subida de Forbs à Seleção principal.

João Rego traz capacidade criativa

«O que sentimos é que o João [Rego] vai aumentar a competitividade no último terço, é alguém que tem uma capacidade criativa grande para jogar também na posição de médio ofensivo, atrás do ponta de lança, mas também tem a capacidade de descair para uma ala aproveitando espaços mais interiores porque é um jogador que, na minha opinião, inicia num espaço mais interior. Podemos beneficiar com mais um jogador deste perfil de médio ofensivo, de extremo a jogar por dentro. O João há de ser sempre alguém mais para o jogo interior do que propriamente para o exterior connosco.»

Chéquia será o maior desafio

«O jogo da República Checa, à partida, também poderá ser o jogo, até agora, de maior grau de exigência pelo qual passamos. É uma equipa que esteve no Campeonato da Europa, que estava classificada nos 15 primeiros do ranking UEFA também e vai exigir-nos uma melhoria clara, principalmente no nosso jogo sob pressão.»

A estreia de Carlos Forbs na equipa principal

«Tive a sorte de trabalhar com ele nestes dois estágios. É alguém, como o ‘mister’ Martínez também disse, com um perfil extremamente interessante, muito técnico, rápido e com capacidades de desequilíbrio e num grande momento. Fez também um grande segundo estágio por nós.»