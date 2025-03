Rui Jorge reconheceu que a convocatória para os jogos de preparação para o Europeu de sub-21 - os últimos antes da competição na Eslováquia no próximo verão - não foi fácil.

«Foi, de facto, complicado. Estamos a falar de 18 jogadores que não podemos utilizar. Treze que participaram na qualificação que não podem estar presentes. É um período anormal daquilo que tem sido a nossa vivência nos sub-21», adisse o técnico dos sub-21 na conferência de imprensa de anúncio dos 23 escolhidos.

Além de lesões, Rui Jorge deixou de fora jogadores de Benfica e FC Porto pelo facto de saber que não poderá contar com eles no Europeu, já que a prova coincide com a realização do Mundial de Clubes. «Vamos prepararmo-nos o melhor possível. Compete-nos encontrar a melhor organização possível. Temos uma alteração muito grande daquilo que era a nossa base na defesa. Vai ser um período difícil», antecipou.

Portugal joga a 21 de março em Famalicão com a Roménia e fora em Inglaterra três dias depois.