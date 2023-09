Samuel Soares, guarda-redes que assumiu nos últimos jogos a baliza do Benfica, projetou o jogo dos sub-21 de Portugal com a Bielorrússia, agendado para esta terça-feira, tendo considerado que a equipa de Rui Jorge já revela um bom entrosamento.

«A equipa é nova, mas o 'mister' é o mesmo. As ideias de jogo do 'mister' são claras e no último jogo deu para ver. O que não fizemos de bem, já fizemos a reunião para melhorar no próximo jogo. Fora de campo, também já estamos todos entrosados. Já falamos como se estivéssemos juntos há dois ou três anos», realçou, admitindo que espera ter "mais trabalho" frente à Bielorrússia do que no duelo com Andorra.

«Espero e acho que os meus colegas vão estar à altura para que eu faça o menos possível defensivamente», desejou ainda», assumindo que atravessa uma boa fase.

«Sinto-me bem. É sempre bom ser convocado para a seleção, é fruto do trabalho no clube. É continuar, focado no jogo e acabar bem o estágio», concluiu.

Portugal iniciou há dias a fase de apuramento para o Euro 2025 com uma vitória por 3-0 sobre a Andorra.