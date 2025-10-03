Luís Freire, técnico da seleção sub-21 de Portugal, divulgou nesta sexta-feira a lista dos jogadores convocados para os duelos com a Bulgária (10 de outubro em Portimão) e Gibraltar (14 em Gibraltar), a contar para a fase de apuramento para o Europeu da categoria em 2027.

Rodrigo Mora e Geovany Quenda voltaram a ser chamados, enquanto João Simões, médio do Sporting, foi chamado pela primeira vez aos sub-21. Também Rafael Luís, aliás, está em estreia nos Sub-21.

Comparativamente com a última convocatória de setembro, saem da lista Diogo Pinto, José Sampaio, Leonardo Barroso, Dário Essugo, Afonso Moreira e Gustavo Varela.

Entram, além de João Simões e de Rafael Luís, mais cinco jogadores: Diogo Fernandes, Francisco Chissumba, Martim Fernandes, Diego Rodrigues e Youssef Chermiti. No caso de Chermiti, é um regresso após ano e meio de fora: o avançado não era chamado desde o Euro sub-21, jogado em março de 2024.

Guarda-redes:

André Gomes (Alverca)

Diogo Fernandes (FC Porto)

João Carvalho (Sp. Braga)

Defesas:

Diogo Travassos (Moreirense)

Martim Fernandes (FC Porto)

Francisco Chissumba (Alverca)

Gabriel Brás (FC Porto)

Gonçalo Oliveira (Benfica)

João Muniz (Sporting)

Tiago Gabriel (Lecce)

Tiago Parente (Estoril)

Médios:

Diego Rodrigues (Sp. Braga)

Gustavo Sá (Famalicão)

João Simões (Sporting)

Mateus Fernandes (West Ham)

Mathias de Amorim (Famalicão)

Rafael Luís (Estrasburgo)

Avançados:

Carlos Forbs (Club Brugge)

Fábio Baldé (Hamburgo)

Geovany Quenda (Sporting)

Roger Fernandes (Al Ittihad)

Rodrigo Mora (FC Porto)

Vivaldo Semedo (Watford)

Youssef Chermiti (Rangers)

