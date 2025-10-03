Seleção sub-21: Mora e Quenda novamente chamados, João Simões na lista
Luís Freire chamou 24 jogadores e fez várias alterações
Luís Freire chamou 24 jogadores e fez várias alterações
Luís Freire, técnico da seleção sub-21 de Portugal, divulgou nesta sexta-feira a lista dos jogadores convocados para os duelos com a Bulgária (10 de outubro em Portimão) e Gibraltar (14 em Gibraltar), a contar para a fase de apuramento para o Europeu da categoria em 2027.
Rodrigo Mora e Geovany Quenda voltaram a ser chamados, enquanto João Simões, médio do Sporting, foi chamado pela primeira vez aos sub-21. Também Rafael Luís, aliás, está em estreia nos Sub-21.
Comparativamente com a última convocatória de setembro, saem da lista Diogo Pinto, José Sampaio, Leonardo Barroso, Dário Essugo, Afonso Moreira e Gustavo Varela.
Entram, além de João Simões e de Rafael Luís, mais cinco jogadores: Diogo Fernandes, Francisco Chissumba, Martim Fernandes, Diego Rodrigues e Youssef Chermiti. No caso de Chermiti, é um regresso após ano e meio de fora: o avançado não era chamado desde o Euro sub-21, jogado em março de 2024.
Guarda-redes:
André Gomes (Alverca)
Diogo Fernandes (FC Porto)
João Carvalho (Sp. Braga)
Defesas:
Diogo Travassos (Moreirense)
Martim Fernandes (FC Porto)
Francisco Chissumba (Alverca)
Gabriel Brás (FC Porto)
Gonçalo Oliveira (Benfica)
João Muniz (Sporting)
Tiago Gabriel (Lecce)
Tiago Parente (Estoril)
Médios:
Diego Rodrigues (Sp. Braga)
Gustavo Sá (Famalicão)
João Simões (Sporting)
Mateus Fernandes (West Ham)
Mathias de Amorim (Famalicão)
Rafael Luís (Estrasburgo)
Avançados:
Carlos Forbs (Club Brugge)
Fábio Baldé (Hamburgo)
Geovany Quenda (Sporting)
Roger Fernandes (Al Ittihad)
Rodrigo Mora (FC Porto)
Vivaldo Semedo (Watford)
Youssef Chermiti (Rangers)
(artigo atualizado)