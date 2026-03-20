O selecionador nacional Luís Freire chamou Mateus Mané e Noah Saviolo aos sub-21, que vão defrontar Azerbaijão e Escócia, a 27 e 31 de março, respetivamente, na qualificação para o Campeonato da Europa de 2027.

Os avançados de Wolverhampton e Vitória de Guimarães estão em estreia absoluta na seleção nacional de sub-21. Recorde-se que Mané até já jogou nas camadas jovens de Inglaterra, enquanto Saviolo foi internacional pela Bélgica.

Mané é um dos destaques dos Wolves na Premier League, com dois golos e uma assistências em 23 jogos, ao passo que Saviolo tem dois golos e cinco assistências em 28 partidas pelos vitorianos.

Também Gonçalo Moreira, do Benfica B, é outro dos nomes em estreia nas opções de Luís Freire.

A lista de convocados dos sub-21:

Guarda-redes: André Gomes (Alverca), Gonçalo Ribeiro (FC Porto) e João Carvalho (Sp. Braga);

Defesas: Daniel Banjaqui (Benfica), Diogo Monteiro (Arouca), Gabriel Brás (FC Porto), João Muniz (Sporting), Leonardo Barroso (Chicago Fire), Rodrigo Rêgo (Benfica), Tiago Gabriel (Lecce) e Tiago Parente (Felgueiras);

Médios: Diego Rodrigues (Sp. Braga), Diogo Sousa (Vitória), Gonçalo Moreira (Benfica), Gustavo Sá (Famalicão), João Simões (Sporting) e Mathias de Amorim (Famalicão);

Avançados: Carlos Forbs (Club Brugge), Mateus Mané (Wolverhampton), Noah Saviolo (Vitória), Rodrigo Ribeiro (Augsburgo), Roger Fernandes (Al Ittihad) e Youssef Chermiti (Rangers).