Vitinha joga de início no embate da seleção portuguesa de sub-21 com a congénere de Chipre, fora de portas.



Na primeira parte do encontro, o médio português deixou os comentadores do Canal 11 maravilhados com uma finta que deixou um adversário pelo caminho.



Com um toque subtil, quando o adversário se aproximava por trás, o jogador do FC Porto fez a bola passar por um lado e seguiu pelo outro, partindo para o meio-campo ofensivo.



Ora veja: