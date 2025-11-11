Afonso Moreira falou do sucesso que está a ter em França ao serviço do Olympique Lyon, com Paulo Fonseca, abordou a saída do Sporting no verão passado e falou também nas expetativas da Seleção de Sub-21 para o jogo com o Chéquia, marcado para dia 18, relativo à fase de qualificação para o Euro 2027.

Está a atravessar um grande momento, alvo de muitos elogios na imprensa francesa

«É verdade que estou a viver um grande momento, estou muito feliz por conseguir manter a consistência. Realmente tenho sido alvo de alguns elogios, acho que é reflexo do meu trabalho e da equipa. Agora é virar a página e virar-me para a seleção, é aqui que está a minha cabeça.»

Portugal soma quatro vitórias, marcou 12 golos e ainda não sofreu. Espera mais dificuldades frente à Chéquia?

«Acho que até agora temos mostrado o nosso coletivo, tanto a nível ofensivo como defensivo. Temos noção que o jogo com a Chéquia vai ser de dificuldade acrescida, mas acho que temos tempo para trabalhar e temos tudo para fazermos um grande jogo.»

Deixaste o Sporting no verão passado. Esperavas esta ascensão tão rápida no Lyon?

«Tento muito viver o dia a dia e o dia seguinte. Nunca pensei no que poderia ser ou não poderia ser. Claro que quando tens uma mudança, ambicionas sempre o melhor, mas acho que o essencial é viver um dia de cada vez e trabalhar à espera de oportunidades para quando elas surgirem estares preparado. Tanto a nível coletivo, como a nível pessoal, está a ser uma época boa, espero conseguir continuar a manter o nível.»

Como tem sido trabalhar com Paulo Fonseca. O facto do treinador não poder ir para o banco atrapalha?

«É sempre um prazer trabalhar com um treinador como o Paulo, é alguém que me ajuda imenso. O facto de ele não poder estar presente no banco é uma questão de tempo, mas ele está sempre connosco, a ligação existe e ele ajuda sempre».

Saída do Sporting sem muitas oportunidades

«Não tenho muito a acrescentar. É o momento, é a carreira de um jogador, é viver o futuro e viver momento. De certeza que coisas boas virão.»

Adaptação às ideias de Luís Freire

«Tem sido um prazer trabalhar com o míster, é verdade que é pouco tempo, mas desde o princípio que a equipa se adaptou às ideias do míster e estamos muito satisfeitos. O reflexo disso é os jogos que temos vindo a fazer.»

O exemplo de João Neves

«Claro que o exemplo do João Neves é sempre um exemplo para nós e reforça as nossas expetativas de sermos um dia chamados, como aconteceu agora com o Carlos [Forbs]. Estamos muito felizes por ele. É o sonho de qualquer um de nós que está aqui um dia mais tarde fazer parte daquele grupo.»

Estava nos Sub-20, agora nos Sub-21, quais as expetativas para o futuro?

«É sempre um orgulho representar Portugal, seja em que escalão for. Somos uma equipa, uma nação, é sempre muito importante estrar neste contexto, é um orgulho extremo estar a representar Portugal. O Carlos está lá e saber que ele estava aqui e agora está lá, pode acontecer com qualquer um de nós. É gratificante ver o Carlos a atingir o sonho dele. Mandei-lhe uma mensagem de parabéns. Ele é muito meu amigo e estou muito feliz com ele.»