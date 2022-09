O médio Afonso Sousa foi o porta-voz dos sub-21 nesta terça-feira e destacou a qualidade dos convocados por Rui Jorge, que devem «aproveitar os estágios para merecer a oportunidade» de estar na lista final do Campeonato Europeu do escalão, em 2023.

«É um grupo com imensa qualidade. Acho que os jogos acabaram por falar por si, com nove vitórias e um empate, mas isso foi só o primeiro passo para o que nós queremos para a fase final do Euro, conseguirmos mostrar toda a nossa qualidade e conseguirmos chegar o mais longe possível, que é isso que todos ambicionamos. A qualidade do grupo é fantástica», disse o jogador do Lech Poznan em conferência de imprensa.

Afonso Sousa considerou que a seleção valoriza «o futebol mais bonito» e garante estar focado em «preparar as novas ideias do ´mister'», ao mesmo tempo que pretende «conhecer melhor» os sete novos companheiros.

«Queremos também dar-nos a conhecer e é mais um estágio para mostrar a nossa qualidade, o brio que temos tido ao longo do tempo, para melhorar para o futuro», sublinhou.

Depois de, na segunda-feira, ter treinado condicionado, Francisco Conceição já esteve integrado no grupo de trabalho, mas Rui Jorge ainda não contou com Vitinha, que recupera de uma lombalgia.

Portugal defronta a Geórgia, sábado (17h00), num jogo de cariz solidário, na Covilhã.