Afonso Sousa considerou que a seleção nacional de sub-21 «tem obrigação de ser melhor que os outros» e mostrou-se confiante para os jogos de qualificação para o Euro 2023.



«A confiança está boa. Esta semana deu para trabalhar mais um bocadinho o que não dá para trabalhar às vezes. O grupo está confiante. Portugal está recheado de talento e tem obrigação de ser melhor do que os outros. É um peso bom e importante. Temos bom toque, muita posse, isso é diferente das outras equipas e temos de provar em campo, como é óbvio», referiu, em conferência de imprensa.



Apesar de ter feito uma boa temporada, com três golos e duas assistências, o jovem de 22 anos acabou por ver o Belenenses SAD descer de divisão, uma desilusão que já foi ultrapassada.

«Infelizmente, já virei a página. Tenho de estar focado na seleção e nos sub-21, focado no jogo com a Bielorrússia, que é o mais importante», apontou.

O filho do antigo jogador Ricardo Sousa, atual treinador do Mafra, e neto do ex-futebolista António Sousa, confessa que é o pai que acaba por seguir mais de perto as suas prestações.

«Acho que é o meu pai. O meu avô é uma pessoa que fala pouco, só fala quando acha que tem de dar opinião. O meu pai é uma pessoa que critica muito, é difícil dar um elogio, mas isso é bom e faz-me crescer», contou.

Para os confrontos com a Bielorrússia, Liechtenstein e Grécia, a equipa de Rui Jorge tem de «melhorar naquilo em que não esteve tão bem nos desafios anteriores», segundo Afonso Sousa, para ganhar os três jogos que restam e marcar presença no Europeu.

Os vice-campeões europeus de sub-21 concluem em junho a qualificação com três encontros do Grupo 4: deslocações a Bielorrússia, em 4 de junho, e Liechtenstein, em 7 de junho, e receção à Grécia, marcada para o Estádio Cidade de Barcelos, em 11 de junho.

Portugal lidera o agrupamento, com 19 pontos, seguido da Grécia, com 17, enquanto a Islândia e a Bielorrússia somam nove. O Chipre, com oito, e o Liechtenstein, ainda sem qualquer ponto somado, ocupam as duas últimas posições. Os primeiros posicionados de cada grupo apuram-se diretamente, enquanto os segundos disputam um ‘play-off’.