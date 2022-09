António Silva, central do Benfica, estreou-se este sábado pela Seleção de Sub-21, na vitória sobre a Geórgia (4-1), em jogo de preparação na Covilhã. Um sonho cumprido para o central que tem vindo a afirmar-se na equipa principal do Benfica.

«Acima de tudo, estou muito agradecido por estar neste espaço, era algo que queria estar há muito tempo. O facto de estar a jogar na Champions e de estarem a falar muito de mim não é importante, o importante é a vitória e a preparação para o Europeu», começou por destacar, no final do jogo, em declarações ao Canal 11.

Portugal venceu a Geórgia, uma das anfitriãs do Euro2023, por 4-1. «Os jogadores trabalharam todos no limite, penso que o mister está contente, demos todos o máximo», referiu o central que espera estar entre os eleitos para a fase final. «Acredito que sim, vou dar o meu melhor, mas as escolhas são depois dos misteres», destacou ainda.

Leonardo Lelo, lateral do Casa Pia, também estreou-se neste jogo, entrando para jogar toda a segunda parte, tal como António Silva. «Muito feliz, é um sonho tornado realidade. Assim como eu, os meus colegas procuraram dar o máximo por esta camisola, seja a primeira vez, a segunda ou a terceira», referiu também ao Canal 11.