Youssef Chermiti, atualmente no Glasgow Rangers, assumiu esta quarta-feira o «objetivo» de chegar à seleção A portuguesa, esperando contribuir para o êxito da equipa sub-21 na fase de apuramento para o Europeu de 2027, enquanto aguarda pela sua oportunidade.

«O meu objetivo é chegar à seleção A e vou continuar a fazer o meu trabalho, à espera de que a minha oportunidade chegue», informou o avançado de 21 anos formado no Sporting, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol.

Chermiti estende o seu desejo pessoal ao coletivo, na partilha da vontade de chegar à seleção principal e replica essa mesma forma de jogar nesta antecâmara para lá chegar.

«É claro que as equipas mudam de geração em geração, mas tentamos sempre jogar de forma parecida com a seleção A, que é o objetivo de qualquer jogador que passa aqui», identifica o jogador de 21 anos, que pretende deixar a sua marca frente à Chéquia que está marcada para a próxima semana (18 de novembro).

A seleção de Sub-21 lidera o Grupo B da fase de qualificação para o Euro 2027 com quatro vitórias, acumulando 12 pontos, mais três do que os checos.

«Olhando para a tabela, conseguimos perceber que o adversário é forte, de alta intensidade e esperamos um jogo, como já disse, forte da parte deles. Vamos dar alta intensidade e estamos prontos para o jogo», comentou.

Youssef Chermiti pretende dar continuidade ao avassalador início de qualificação portuguesa sob o comando de Luís Freire, com 21 golos marcados e nenhum sofrido, atribuindo a este bom começo o entrosamento existente entre todos e à «cultura de seleção».

«Acho que, tal como os meus colegas e treinadores, toda gente diz bem deste início até agora. A cultura de seleção é sempre a mesma em todos os escalões e por isso a forma como jogamos é muito parecida», compara, o que, em seu entender, facilita todo o processo.

O jogo com a Chéquia está marcado para as 17 horas do dia 18 de novembro (próxima terça-feira), para o Estádio Arena Malsovicka, em Hradec Kralove.