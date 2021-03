Diogo Dalot reconheceu que o jogo desta quinta-feira com a Croácia, que marca o arranque da participação portuguesa no Euro sub-21, poderá ser muito importante para o resto da competição e que, por isso, uma entrada em cena com o pé direito é fundamental.

«Os três jogos são importantíssimos para a qualificação para a próxima fase, mas sabemos que é muito importante começar a ganhar e os três pontos serão, sem dúvida, importantíssimos. O que acontecer amanhã poderá ditar muito sobre como possa correr o Europeu», admitiu o jogador numa conversa com jornalistas por videoconferência, relativizando o facto de a Croácia ter sido a equipa do grupo que somou menos pontos da fase de apuramento. «Independentemente da qualificação que a Croácia, a Inglaterra ou a Suíça tenham feito, neste momento estamos todos em pé de igualdade e com zero pontos.»

«Estamos confiantes, sabemos o valor que temos e o que temos de fazer para, principalmente, vencer o jogo de amanhã. Estamos ansiosos por começar. É uma competição que toda a gente quer jogar e trabalhámos muito para estar aqui», acrescentou.

Emprestado pelo Manchester United ao Milan, Dalot tem vindo a ser utilizado de forma regular na equipa italiana, onde coabita com alguns jogadores de prestígios internacional, como é o caso de Zlatan Ibrahimovic. «O facto de ter oportunidade de jogar com grandes jogadores traz-me essa experiência que eles podem passar nos clubes. Claro que o facto de poder partilhar o balneários e experiências com jogadores como o Zlatan traz-me algumas aprendizagens que espero levar comigo até ao final da minha carreira. (...) A regularidade de jogos que estou a ter esta época tem sido fantástica para mim. (...) Sinto-me bem por estar a ter uma boa época com minutos, jogos e regulariade. Era esse o meu objetivo para esta temporada, tal como estar presente neste Europeu. Estou à disposição do mister. Tentarei dar o meu máximo como sempre fiz e sinto-me com boas condições para o poder fazer.»

Dalot reconheceu que o contacto anterior entre alguns jogadores noutras categorias das seleções pode ser uma mais-valia para este Europeu, mas frisou que essa poderá ser um trunfo a usar por outras equipas, e admitiu que pensa, tal como todos os outros companheiros na Seleção principal, mas para já o foco é outro. «Isso é comum a todos nós, porque ambicionamos chegar lá e estar presentes numa convocatória. Agora não é o momento de pensar quando poderemos chegar lá. Estamos nesse escalão, muito focados em fazer o nosso melhor neste Europeu», concluiu.