Dany Mota voltou a estar em destaque na seleção de sub-21. Depois de ter feito uma assistência determinante no triunfo sobre a Croácia (1-0), o avançado do Monza abriu este domingo o caminho para a vitória sobre a Inglaterra (2-0), no segundo jogo da fase de grupos do Campeonato da Europa.

Encontra algum segredo para este arranque cem por cento vitorioso da seleção?

- O segredo é o trabalho. Entrámos bem no jogo, criámos algumas ocasiões desde o início. Frente a um adversário poderoso era complicado, mas o mais importante foi entrar ainda mais fortes na segunda parte. Entrámos melhor do que na primeira, estivemos mais fortes e tivemos mais ocasiões. Abri o marcador, estou muito feliz pelo, mas o mais importante são os três pontos que a vitória nos deu hoje.

Foi um jogo duro na segunda parte, principalmente depois do seu golo.

- Todos sabemos que os ingleses têm aquele contato mais forte, mas o mais importante era nós termos a bola, circular bem a bola. Essa foi a chave do jogo. Criámos mais oportunidades e foi uma vitória merecida.

Marcaste um grande golo, o que sentiste naquele momento?

- Naquele momento só podia mesmo rematar, felizmente entrou, também com um grande passe do Pote. O importante são os três pontos frente a uma seleção poderosa como a Inglaterra. Agora é preparar o jogo com a Suíça.

Portugal ainda não sofreu golos, isso também ajuda os avançados a fazerem a diferença no ataque?

- Claro, o mais importante é a defesa e depois o ataque. Se não sofrermos golos estamos mais confiantes. Contra a Croácia não sofremos, hoje, mais uma vez, também não sofremos. É muito importante para estarmos mais descansados e tranquilos, sabemos que lá atrás eles fazem bem o trabalho deles. Nós na frente temos respondido bem também.

Quando Rui Jorge anunciou a convocatória, explicou a chamada do Dany porque tinha características diferentes. Hoje foi o jogo perfeito para demonstrar isso?

- Acho que o mais importante é ajudar a equipa. Estamos aqui para ajudar, cada um tem as suas qualidades. Contra a Croácia consegui demonstrar as minhas qualidades, hoje mais uma vez, acho que com o trabalho as coisas vêm naturalmente.

No primeiro jogo foi suplente e fez uma assistência, esta noite foi titular e fez um golo.

- Estamos aqui todos, todos fazem o seu trabalho. Individualmente não vamos a lao nenhum, o importante é a equipa. Sou mais um, felizmente consegui fazer um passe para o golo no jogo anterior e hoje marquei. Agora é dar continuidade a este trabalho. Temos um grupo muito forte e unido. A nossa força geral é a união que temos e o trabalho que temos vindo a fazer.

Portugal está quase qualificado, como vão encarar o último jogo com a Suíça?

- Temos um objetivo a alcançar, vamos com tudo para o último jogo com a Suíça, como fizemos contra a Croácia e no jogo de hoje. Vamos lutar pelos três pontos porque a nossa mentalidade é essa, jogo a jogo. Vamos entrar com tudo para ganhar três pontos.

A Suíça ganhou o primeiro jogo à Inglaterra, mas hoje perdeu com a Croácia. Que Suíça é que esperam para este último jogo?

- A Suíça vai entrar muito forte porque também vai querer passar. Está tudo em aberto, sabemos que vai ser um jogo difícil e não podemos facilitar. Temos de entrar com tudo, queremos os três pontos, sabemos que vai ser complicado, mas com trabalho, defensivamente e ofensivamente, acho que podemos conquistar os três pontos.

Portugal trouxe três ponta de lança. Já jogaram os três, como tem sido essa luta nos treinos para convencer o selecionador?

- É uma luta positiva. Estamos aqui todos para ajudar, seja quem jogue, o mais importante é o grupo e os três pontos que temos vindo a conquistar. O Gonçalo [Ramos] e o Tomás [Tavares] têm vindo a fazer um grande trabalho, estamos num grande grupo e isso é a nossa chave.