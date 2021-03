Diogo Queirós espera uma Inglaterra «forte» e «determinada» este sábado naquele que será o segundo jogo da seleção de sub-21 na Eslovénia onde está a decorrer o Campeonato da Europa da categoria.

Portugal estreou-se no Grupo D com uma vitória sobre a Croácia, enquanto a Inglaterra foi surpreendida pela Suíça na ronda inaugural. Resultados que levam o central do Famalicão a prever mais dificuldades.

«É possível. É possível que os ingleses venham ainda com mais força e vontade de dar a volta, depois de um resultado menos positivo, mas de qualquer forma nós vamos encarar o jogo da mesma maneira, vamos tentar impor a nossa identidade e o que nós queremos para o jogo e vamos tentar fazê-lo da melhor maneira», comentou o defesa.

No primeiro jogo, Portugal demonstrou algumas dificuldades no ataque, mas já revelou uma boa consistência defensiva. «Acho que contra a Croácia aquilo que eu disse após o jogo, mantém-se, o nosso compromisso e a nossa coesão defensiva foram muito importantes e também tiveram um papel fundamental no jogo passado. Agora para este jogo, frisar que vamos tentar ter mais poderio ofensivo, mais oportunidades de golo e mais finalizações para obter um resultado positivo e mais tranquilo no fim do jogo», destacou ainda.