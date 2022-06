Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, após a goleada por 9-0 frente ao Liechtenstein, na penúltima jornada da fase de apuramento para o Europeu da categoria:



«Não há muita análise a fazer a este tipo de jogos. Há um claro domínio de um grupo de jogadores que é muito superior aos outros. Mais importante do que o jogo, é o respeito que temos de ter pelo adversário. E tivemos esse respeito do primeiro ao último minuto.



Digo isto muitas vezes: o grupo tem muita qualidade. Alguns têm menos oportunidades do que outros neste espaço, mas todos têm qualidade para estarem neste espaço. Tiveram oportunidade e demonstraram-no.»



[Esta é uma das melhores gerações que já treinou?]:



«Peço cuidado quando se fala em geração nos sub-21. Não sei, acumulamos aqui quatro gerações pelo menos. Falar só numa geração quando temos quatro anos aqui connosco, não sei se fará muito sentido. Temos jogadores com diversas idades e todos formam um grupo e uma equipa. Todos percebem o estilo de jogo que pretendemos, tentam jogá-lo e tê, conseguido. A partir do momento em que o fazem.. Entrar na história das gerações, é-me um bocadinho indiferente. Seja do mesmo ano, de anos diferentes, queremos colocá-los em conjunto a praticar bom futebol e a dignificar o país por este mundo fora. Aqui jogamos em casa. Jogar aqui é jogar em casa. Gostamos de jogar aqui e ficamos satisfeitos por dar-lhes alegrias. Isto para eles [adeptos] é muito importante.»