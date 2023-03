Tomás Esteves defendeu que a seleção portuguesa de sub-21 «vai corresponder às expetativas» do país na para o Euro 2023 da categegoria, que se disputa a partir de junho, na Roménia e Géorgia.

«Toda a equipa vai trabalhar para isso. Temos um grupo com muita qualidade e acho que vamos corresponder às expetativas no Europeu. Ganhando estes jogos de preparação, e com boas exibições, vamos com outro moral e mais confiantes, o que é fundamental num torneio tão curto», referiu, citado pela Lusa.



Depois do triunfo contra a Roménia, a equipa de Rui Jorge vai defrontar a Noruega, um encontro que o lateral do Pisa considera que será «mais difícil».

«Ainda não analisámos a fundo este adversário, mas esperamos um jogo um pouco mais difícil em todos os aspetos. Temos a mesma ambição de ganhar e tirámos boas ilações deste último jogo com a Roménia», apontou.



Tomás Esteves defendeu ainda que, no duelo com os romenos, a equipa «jogou bem na primeira parte, mas, no segundo tempo, apesar de ter criado mais oportunidades, não esteve tão bem», algo que considera importante corrigir.

«Nessa partida, na segunda parte, quando estávamos a ganhar 2-0, tivemos várias oportunidades para 'matar' o jogo com um terceiro golo, mas não conseguimos. A Roménia não nos criou grande perigo, mas, perto dos 90, podiam ter feito o 2-1. O selecionador [Rui Jorge] alertou-nos que se fosse um jogo do Euro podia complicar um pouco, e que não devemos correr esses riscos», partilhou.

O jovem defesa que pertence aos quadros do FC Porto considerou, ainda, que a qualidade individual do grupo tem-se manifestado «num coletivo muito forte», destacando alguns dos pontes fortes desta seleção sub-21.

«A nossa qualidade é visível quando temos a bola. É muito difícil o adversário recuperá-la, e, quando o consegue, não é por muito tempo. Somos uma equipa com posse, mas que cria várias oportunidades. Podemos sempre limar algumas coisas, mas somos fortes coletivamente», analisou.

A nível pessoal, Tomás Esteves partilhou que a experiência desta época nos italianos do Pisa, nos quais joga por empréstimo dos dragões, está a ser muito proveitosa para o seu crescimento, tendo já participado em 19 jogos na equipa que alinha no segundo escalão do futebol transalpino.

«É uma experiência que me está a fazer muito bem. Estou a gostar mesmo muito de estar em Itália, nem esperava tanto. Sinto que esta época estou a crescer como jogador», admitiu.

Sobre um regresso ao FC Porto no final do empréstimo ao Pisa, Tomás Esteves considerou «ter condições para» tal, mas adiou esse assunto para final da temporada.

«Não me cabe a mim responder, mas acho que tenho condições para regressar [ao FC Porto]. Em junho logo se verá, agora estou focado nos trabalhos da seleção», concluiu.



Portugal defronta a Noruega esta terça-feira, às 19h00.