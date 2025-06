A Seleção Nacional de Sub-21 estreia-se na fase final do Campeonato da Europa na próxima quarta-feira num duelo frente à França, em Trencin, na Eslováquia, que vai contar com a arbitragem do lituano Manfredas Lukjancukas, segundo anunciou esta segunda-feira a UEFA.

O juiz, de 33 anos e internacional desde 2017, vai ter como assistentes os compatriotas Mangirdas Mirauskas e Aleksandras Stepanovas, enquanto o neerlandês Sander van der Eijk será o quarto árbitro, cabendo ao inglês Michael Salisbury as funções de videoárbitro (VAR) - em estreia na fase principal da prova -, coadjuvado pelo neerlandês Clay Ruperti.

Manfredas Lukjancukas já dirigiu três jogos das seleções jovens portuguesas, incluindo a derrota com a Itália nos quartos de final do Europeu de sub-17 de 2019 (0-1), sendo que esta temporada arbitrou o desaire do Sporting na visita aos alemães do Leipzig (1-2), para a sétima e penúltima ronda da primeira fase da Liga dos Campeões.

Portugal inicia a décima participação, e terceira consecutiva, em fases finais do Campeonato da Europa de sub-21 diante da França, vencedora em 1988, na quarta-feira (20h00 de Lisboa), no Estádio Sihot, em Trencin, na Eslováquia, na abertura do Grupo C, constituído igualmente por Polónia e Geórgia, que se defrontam no mesmo dia em Zilina.