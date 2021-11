A Seleção Nacional de sub-21 foi a Larnaca bater o Chipre (1-0), mais uma vez pela vantagem mínima, prosseguindo uma qualificação imaculada para o Euro2023, com quatro vitórias consecutivas, com 14 golos marcados e nem um consentido. Com a equipa portuguesa «órfã» de Rui Jorge, houve espaço para momentos de brilhantismo de Vitinha, para a explosão de João Mário sobre o corredor e para um bom golo de Gonçalo Ramos.

Rui Jorge não esteve no banco, mas a verdade é que Portugal apresentou-se em campo com todas as peças bem arrumadas, apenas com Gonçalo Inácio a render o lesionado Tiago Djaló no eixo da defesa, e, como tinha anunciado o adjunto Romeu, com todos os jogadores com a lição bem estudada. Uma equipa que joga praticamente de olhos fechados, com um meio-campo a esbanjar qualidade, com Vitinha e André Almeida em excelente forma, com destaque para a inspiração do portista, e Fábio Vieira mais solto, no apoio aos dois avançados.

Um ataque que contou ainda, de forma sistemática, com o apoio dos laterais, com um João Mário explosivo, sempre a atacar a profundidade pela direita, mas também com Nuno Tavares a surgir muitas vezes pelo contrário. O jogo começou com um pontapé de canto para cada lado, com Gonçalo Inácio a ameaçar o golo, de cabeça, logo aos dois minutos, e o Chipre a responder na mesma moeda, logo a seguir, com Karamanolis a ganhar uma bola perdia e a obrigar Celon Biai à intervenção da tarde, com uma mancha ao jogador cipriota.

Ultrapassado este primeiro calafrio, Portugal assumiu as rédeas do jogo, com uma elevada posse de bola, esticando o jogo a toda a largura do terreno, à procura de desequilíbrios, conquistando terreno de forma sustentada, com constantes triangulações, que permitiam a progressão no terreno e o desnorte nas marcações do adversário.

Uma pressão crescente que acabou por resultar no primeiro golo, aos quinze minutos, com André Almeida a recuperar uma bola na zona central e a abrir na esquerda para Gonçalo Ramos que, com espaço, artilhou o pé para um remate em arco, sem hipóteses para Kittos.

Um golo de belo efeito que deixou a equipa cipriota totalmente baralhada nos momentos seguintes e Portugal teve oportunidades sucessivas para aumentar a vantagem, com Vitinha em especial plano de destaque no meio-campo, mas também para a versatilidade de Fábio Vieira, a surgir por todo o lado, e para as arrancadas de João Mário sobre o flanco.

O Chipre demorou a recompor-se, com um futebol previsível, a atacar quase sempre pela direita, mas Nuno Tavares, com grande serenidade, foi resolvendo os poucos problemas que o Chipre lhe foi colocando pela frente. Afinal de contas, era Portugal que tinha a bola e, até ao intervalo, as oportunidades foram todas portuguesas, com destaque para uma cabeçada de Fábio Vieira depois de mais uma arrancada de João Mário.

A segunda parte começou como a primeira, com uma oportunidade clara para cada lado. Primeiro para o Chipre, com mais um ataque pela direita a colocar mais uma vez Celton Biai à prova, mas logo a seguir, Fábio Silva, lançado por João Mário, teve uma oportunidade soberana para marcar. Se Gonçalo Ramos esteve em evidência na primeira parte, agora era Fábio Silva que aparecia constantemente em velocidade na frente. O avançado do Wolverhampton contou com mais duas oportunidades flagrantes nos instantes seguintes, num duelo intenso com Kittos.

O Chipre, com uma alteração ao intervalo, passou a apostar num jogo mais direito, obrigando os laterais portugueses a uma maior contenção, mas a verdade é que Portugal manteve um controlo quase absoluto sobre o jogo, com Vitinha a continuar a espalhar magia sobre o relvado, com destaque para uma arrancada em que deixou quatro adversários pelo caminho antes de servir Fábio Vieira que rematou para mais uma defesa de Kittos. O guarda-redes cipriota já era, nesta altura, uma das figuras deste jogo.

Ionnis Okkas, o selecionador do Chipre, ainda tentou mudar o jogo, mudando mais de meia equipa, e até conseguiu equilibrar o jogo nos vinte minutos finais. Portugal quebrou o ritmo e a intensidade, mas controlou a curta vantagem, como aliás já tinha feito nos jogos com a Bielorrússia e Islândia, garantindo a quarta vitória consecutiva em outros tantos jogos, somando o máximo de doze pontos no Grupo D, antes de, na próxima terça-feira, voltar a defrontar o Chipre no Estádio São Luís, em Faro.