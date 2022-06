Fábio Silva, jogador da seleção nacional de sub-21, em declarações ao Canal 11 após a goleada por 9-0 ao Liechtenstein, no penúltimo jogo da fase de apuramento para o Euro da categoria:



«Acho que foi uma excelente vitória. Foi um bom resultado e fizemos o que o mister nos pediu. A melhor maneira de respeitar estes adversários é mostrarmos a nossa qualidade e sermos superiores. Um jogador do Liechtenstein já me tinha pedido ao intervalo para lhe guardar a camisola. No final dei-lhe a camisola.



Melhor golo? Escolho o último. Foi mais artístico apesar de os golos serem importantes. É um momento especial por tudo o que passei esta época e por tudo o que se falou. Dedico estes golos à minha família que esteve sempre comigo. É um momento especial por tudo o que se passou esta época e vai-me dar muita força para o futuro.



Adeptos? Fazem-nos sentir sempre em casa. Nunca nos faltou apoio e resta-nos agradecer. Já levo a bola do jogo para casa comigo.»