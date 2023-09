Emprestado pelo Benfica ao Famalicão, mas agora integrado na seleção de sub-21, Henrique Araújo espera que o jogo com Andorra, a contar para a fase de apuramento para o Euro2025, proporcione o primeiro golo da época.

«É isso que os avançados querem e é um desafio para este jogo, sim», reconheceu, citado pela agência Lusa.

«Ainda vamos fazer uma análise à equipa da Andorra, não tenho ainda um grande conhecimento sobre ela, mas da nossa parte, que é o mais importante, temos de entrar com muita vontade em mostrar o nosso valor e a nossa qualidade», acrescentou o avançado.

Este é o primeiro jogo de Portugal no Grupo G de qualificação para o Euro2025, uma vez que a equipa disputou a fase final do Euro2023, em junho e julho deste ano, sendo eliminada nos quartos de final pela Inglaterra, que viria a sagrar-se campeã europeia.

Recorde-se que Andorra já realizou três jogos neste grupo e ainda não perdeu, acumulando três pontos com empates frente à Bielorrússia (0-0, fora, e 1-1, em casa) e Ilhas Faroé (2-2, fora).

Questionado sobre a integração dos jogadores mais jovens, Henrique Araújo garantiu que «está a correr bem». «Quem veio, veio para ajudar e mostrar o seu valor e nós, os mais velhos, temo-los integrado da melhor maneira possível», afirmou.

O Grupo G, liderado pela Bielorrússia e Andorra, ambas com três pontos em três jogos, é ainda composto por Grécia e Ilhas Faroé, com um ponto em apenas um jogo disputado. Portugal e Croácia ainda não jogaram.

Portugal enfrentará Andorra na sexta-feira, às 17h30, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, com arbitragem do neerlandês Jochem Kamphuis.