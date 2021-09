Antes da seleção principal voltar a entrar em campo, será a vez dos sub-21 de Portugal darem o pontapé de saída na fase de apuramento para o Campeonato da Europa da categoria.



A nova geração lusa vai iniciar a fase de qualificação para o Euro 2023 frente à Bielorrússia na Reboleira e poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.



Porém, antes do jogo dos sub-21, Fernando Santos e um jogador vão fazer a antevisão ao jogo contra o Azerbaijão. A conversa com os jornalistas está marcada para as 17h15.



Esta segunda-feira está marcada a AG da Associação de Clubes Europeus (ECA), com a participação do presidente da FIFA, Gianni Infantino, e do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, em Genebra, Suíça, até dia 7. Vão ser anunciados os vencedores dos prémios ECA Awards 2021, sendo que o Sporting está nomeado na categoria de futebol de formação.



Prosseguem ainda os oitavos de final do US Open.



O que deve ter em conta esta segunda-feira:



Conferência seleção nacional com Fernando Santos e um jogador às 17h15;



Jogo de qualificação para o Europeu de sub-21:



Portugal-Bielorrússia: 19h00 (Canal 11)