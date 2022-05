A Seleção Nacional sub-21 realizou esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, o primeiro treino do estágio para os embates diante da Bielorrússia, do Liechtenstein e da Grécia, referentes à fase de qualificação para o Europeu 2023.

O jogador do Varzim, José Carlos, disse em conferência de imprensa que os jogadores portugueses devem focar-se sobretudo no seu trabalho: «Estamos concentrados apenas em nós. Se estivermos nos nossos níveis normais de concentração e qualidade, vamos conseguir fazer um bom jogo e conquistar os três pontos.»

«Estamos todos aqui ao mesmo nível e patamar. Se o ‘mister’ me chamou, é porque viu em mim capacidade para tal. Quero jogar bem. No meu clube, fiz o meu trabalho e aqui quero fazer o mesmo», referiu o jogador de 20 anos em relação um eventual sentimento de «outsider» nas escolhas do selecionador nacional.

Os comandados por Rui Jorge vão enfrentar a Bielorrússia no dia 4 de junho, enfrentando depois o Liechtenstein a 7 de junho, pelas 19h45. A seleção portuguesa vai jogar no Estádio Cidade de Barcelos a última partida do apuramento, frente à Grécia, no dia 11 de junho, pelas 20h15.