Luís Freire, selecionador de sub-21, anunciou que vai promover «estreias» para o «teste» frente à irlanda do Norte, esta quarta-feira (19h30), no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. Afonso Moreira também antevê «um bom desafio».

«Este é um jogo diferente em que vou querer ver, se não for todos, praticamente todos os jogadores a jogar, e isso implica um compromisso grande de todos ao longo dos 90 e tal minutos.»

Um jogo que vai servir de preparação para a fase final de qualificação para o Europeu 2027

«É um jogo em que todos merecem jogar, também pelo trajeto ao longo do ano, mas temos de ter o máximo compromisso. Para ganhar um jogo com 22 jogadores, é preciso todos estarem comprometidos do primeiro ao último minuto. Esse é o objetivo, assim como ver alguns estreantes e fazer regressar jogadores. Todos os minutos ao serviço da seleção são importantes para deixar marca e este estágio não foge a essa regra.»

Sobre a Irlanda do Norte

«É um adversário fisicamente forte e com uma grande abnegação defensiva. Portugal deve manter-se igual a si próprio, na capacidade de ter bola, construir, pressionar, criar oportunidades e reagir à perda.»

Afonso Moreira: «Foi uma época positiva»

Ao lado do selecionador, nesta conferência de imprensa, estava Afonso Moreira, extremo do Olympique Lyon, que, além do jogo, também abordou o seu futuro.

Sobre o jogo desta quarta-feira

«É uma equipa que nos vai causar algumas dificuldades ofensivas devido à organização defensiva deles, em que têm qualidade. Vai ser um bom desafio para nós. Para nós será a cereja no topo do bolo acabar a temporada com uma vitória.»

Uma época em cheio com 8 golos e 10 assistências na liga francesa

«Foi uma época positiva. Estou muito feliz com tudo aquilo que consegui alcançar, mas agora é momento de nos focarmos na seleção, no desempenho do próximo jogo e, depois, desfrutar das férias, antes de começar a nova época.»

Sobre o futuro, e até onde poderá chegar

«Não penso muito no futuro, penso no presente e no curto prazo. Neste momento, é aproveitar o jogo de amanhã [quarta-feira] para mostrar mais uma vez quem é que é o Afonso e a qualidade da nossa seleção. É para isso que aqui estamos, para dar o melhor pelo nosso país e mostrar ao mister Luís Freire que estamos preparados para a qualificação na próxima época.»

Relativamente ao apuramento para o Europeu 2027, Portugal lidera o Grupo B de qualificação, com 19 pontos em sete jornadas, mais cinco do que a Chéquia, com 14, seguindo-se a Escócia, com mais um jogo, e a Bulgária, ambas com 11.

A fase de qualificação prossegue, para Portugal, a 25 de setembro, com a visita à Bulgária, cinco dias antes da receção à congénere de Gibraltar, a 30. A caminhada encerra a 6 de outubro, com o jogo em casa diante da Chéquia.