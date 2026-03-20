Luís Freire, selecionador de sub-21, explicou as opções na convocatória para os jogos com o Azerbaijão, em Baku, e com a Escócia, no Estoril, relativos à fase de qualificação para o Euro 2027.

Saviolo e Mané são estreias absolutas, mas há mais seis jogadores que podem estrear-se nos sub-21. Quais foram os critérios para tantas mudanças?

«Temos dois critérios para esta convocatória, alguns jogadores estão de fora por lesão, temos vários jogadores que não estão a jogar devido a limitações físicas. Queremos jogadores a cem por cento, sem limitações para treinar e jogar. Vamos ter uma viagem grande neste estágio e queremos condições físicas ideais para render ao máximo. Por outro lado, estão a aparecer novos jogadores que estão em excelente momento e forma. É una oportunidade para eles e para nós trazê-los neste momento, antes do final da época. Queremos trazer um naipe de jogadores que queremos observar a máximo, para o próximo ano tentarmos que o grupo fique mais fechado».

Mateus Mané também podia jogar pela Inglaterra. Foi difícil convencê-lo a optar por Portugal?

«Normalmente há vontades que se têm de juntar. A grande vontade do jogador sentir Portugal no coração, depois nós temos de acreditar que ele é uma mais-valia para nós. Depois a nível burocrático é preciso ver se é possível. Estes três factores alinharam-se. O Mané nasceu em Portugal, tem o nosso país no coração, quer representar os Sub-21. Vamos aproveitar este momento de forma bom para trazê-lo.»

Gonçalo Nogueira chega pelo bom momento na equipa B do Benfica?

«Aproveitando a saída de Rodrigo Mora e Mateus Fernandes para a equipa A, a entrada do Gonçalo acaba por ser um prémio à temporada que fez, tem características muito boas para nos ajudar. Faz sentido para nós, está a jogar na equipa B do Benfica. Acaba por fazer sentido para nós trazer o Gonçalo nesta altura».

Está a preparar uma seleção mais ofensiva?

«Temos o melhor ataque e a melhor defesa dos vários grupos da fase de qualificação. É uma seleção ofensiva, à procura de vitórias. Nem sempre vai conseguir ganhar, como é lógico no futebol, mas vai querer sempre representar essa atitude e mentalidade, e estes jogadores vêm dar essa energia à equipa e aumentar o leque de soluções. Ainda agora vimos a subida do Rodrigo e do Mateus para a equipa A e temos de ter outros jogadores prontos para entrar no nosso grupo e poderem render porque estamos numa fase de qualificação e é importante».

Portugal está invicto e pode ganhar vantagem na classificação, uma vez que a Escócia também vai defrontar a Chéquia

«Temos de estar focados nos nossos jogos. O mais importante é vencer os nossos jogos, conseguindo os nossos objetivos, sabemos que nos podemos afastar do segundo ou do terceiro classificados. Mas sem fazer o nosso trabalho bem feito, não vamos conseguir tirar partido dos outros resultados nesta dupla jornada».

Portugal tem o melhor ataque, que espera com estas mudanças no setor?

«Temos a felicidade de ter muito talento nas Seleção Nacional. Neste momento o Quenda está fora, o Afonso Moreira também esteve lesionado. Entraram o Mané e o Saviolo para a posição de extremos. O Mané é irreverente, pode jogar na ala ou numa posição mais descaída para o meio. O Saviolo é mais profundo, com drible, está num bom momento. O Rodrigo Ribeiro também está em boa forma, a marcar golos na Bundesliga, tem características semelhantes às do Varela.»

Chamada de Noah Saviolo?

«O Noah tem sido uma aposta regular no Guimarães. O caso do Diogo, tem jogado no Arouca e surgiu a oportunidade. Tem genes lusitanos, os avós são portugueses. Também podia ter optado pela Bélgica, mas o jogador sente que Portugal é que faz sentido, quer representar a nossa seleção. Foi uma das perguntas que fiz aos jogadores por isso está cá. Eles querem representar o nosso país, para nós é o principal.»

Aposta em Banjaqui?

«A chamada de Banjaqui premeia um trajeto. Há uns dias foi o melhor na Youth League com duas assistências. Tem tido um rendimento alto na equipa A e na equipa B. E fez um campeonato do mundo em grande, temos de olhar para o futuro nas nossas posições. O Daniel é um dos melhores do mundo na sua posição e faz sentido trazê-lo para este espaço.»