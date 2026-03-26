Luís Freire, selecionador sub-21, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Azerbaijão, desta sexta-feira (11h), a contar para a qualificação para o Europeu de sub-21 de 2027. O técnico salvaguardou que a 1.ª volta positiva já ficou para trás.

Fazer igual à 1.ª volta

«Vai começar a segunda volta. Fizemos 13 pontos na primeira e temos a liderança. O objetivo é fazer igual ou melhor do que na primeira. Queremos jogar bem e merecer ganhar. Queremos voltar às vitórias. O mais importante será os jogadores darem tudo, porque se o fizerem estamos mais perto de ganhar, e cumprir o que trabalhamos.»

Equipa tem sido competente com bola

«Temos de ser realistas. No futebol, sabemos que vamos marcar e que vamos sofrer. Vai haver jogos que vamos ganhar, empatar e perder. Isso faz parte do jogo. Temos sido extremamente competentes com bola, porque temos feito muitos golos, e sem bola, porque não temos concedido muitas oportunidades.»

O passado não decide o futuro

«O que está para trás, não nos vai dar nada para a frente. Temos é que ter a concentração, atitude, compromisso e união, para estarmos sempre ofensivamente bem no jogo e defensivamente muito coesos e capazes, evitando que o adversário chegue à nossa baliza.»