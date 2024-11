A Seleção Nacional foi literalmente uma família esta segunda-feira na Cidade do Futebol. Depois de Pedro Neto ter sido porta-voz da Seleção principal, foi a vez do primo, Martim Neto, também falar em nome dos sub-21.

As duas seleções estão na Cidade do Futebol a prepararem-se para os próximos compromissos, uma oportunidade para os dois primos Neto se encontrarem.

Pedro Neto foi o primeiro a falar, na antevisão do próximo jogo com a Polónia, relativo à Liga das Nações, logo a seguir cedeu o lugar ao primo, Martim, para falar dos dois jogos de preparação dos sub-21 para a fase final do Europeu.

«São mais dois jogos de preparação para o Europeu, mais dois jogos para evoluir e continuar a fazer o trabalho que temos feito e, se calhar, ter mais minutos. O meu primo é uma referência, está num patamar onde quero chegar. Vou sempre olhar para ele como referência, ainda para mais sendo da família. Está num patamar muito bom, espero também lá chegar», comentou o jovem Martim

O médio formado no Benfica e que está emprestado ao Rio Ave, destaca a possibilidade de estar perto do primo que joga em Londres, no Chelsea. «No último estágio que estive cá consegui falar com ele. É sempre um momento em que podemos trocar algumas palavras e é sempre bom vê-lo», acrescentou.

Com poucas oportunidades no Benfica, Martim Neto pode agora dar nas vistas na seleção de sub-21. «No meu caso não tive espaço e acabei de seguir o meu percurso na I Liga. Cada jogador tem o seu percurso. Este ano está-me a correr bem, estou a procurar ter minutos e qualidade de jogo para mais tarde poder voltar ao Benfica, quem sabe. Estou a trabalhar bem no meu clube e a evoluir como jogador», referiu.

A seleção de sub-21 vai defrontar a Ucrânia e a Eslováquia, em dois jogos de preparação para o Euro2025 em que Rui Jorge não chamou jogadores do Benfica e do FC Porto. Estes dois clubes vão disputar o Mundial de Clubes no próximo verão, na mesma altura em que vai realizar-se o Europeu de Sub-21.

«Sinceramente não pensei nisso, tento estar focado na seleção. Agora estou focado na seleção, quando voltar ao clube também vou estar focado, não vou estar a pensar no Mundial de Clubes. O Europeu é o sonho de qualquer jogador», comentou ainda.