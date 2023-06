Em vésperas do arranque do Euro sub-21, Francisco Mexeido admitiu que o objetivo da seleção nacional é conquistar a prova.



«Esse é o nosso objetivo, viemos com uma ambição muito grande, mas temos outros: de mostrar o nosso futebol, de jogar um bom futebol e, como é óbvio, a vitória seria o mais importante para nós» considerou o guarda-redes, em declarações à assessoria da FPF, enviadas à Lusa.



O guardião do FC Porto reconheceu existir ansiedade, mas garante que o entusiasmo é muito grande para a estreia na competição que decorre na Geórgia e na Roménia.



«Por nós podia ser já hoje», adiantou.



Meixedo recordou ainda a última chamada aos sub-21 e a lesão que o impediu de dar o contributo às equipa nacional.



«Tive essa infelicidade na última chamada. Tenho aqui uma nova oportunidade para não só mostrar o meu valor, mas ajudar a equipa», recordou, acrescentando que a concorrência com Samuel Soares e Celton Biai é saudável, com a certeza que os que não jogarem irão apoiar o escolhido.



«À imagem do clube, também na seleção temos uma competição muito saudável, relação muito boa. Damos muito bem. Estamos todos preparados, e quem jogar, os outros vão estar a apoiar.»



Em relação ao primeiro jogo, Francisco Meixedo alertou para as dificuldades que Portugal vai encontrar frente à coanfitriã Geórgia.

«Sabemos que é uma grande equipa, está a jogar em casa, o que complica as coisas, tem jogadores da seleção AA que vão descer também, tem tudo para ser um jogo muito complicado, que de certeza vai ser», advertiu.



De resto, a seleção nacional prosseguiu esta segunda-feira a preparação para o jogo contra a Geórgia ainda sem Diego Moreira. O avançado, que vai render o lesionado Fábio Vieira na convocatória de Rui Jorge, é esperado esta tarde, em Tbilissi.