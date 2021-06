Fábio Vieira, jogador da seleção sub-21, em declarações à RTP após a vitória sobre Espanha por 1-0 nas meias-finais do Europeu da categoria:

[Quem é que afinal marcou o golo de Portugal? O Fábio Vieira ou Cuenca, jogador de Espanha?]

«Não sei se é meu ou se é autogolo. O que interessa é a vitória»

[Portugal soube sofrer]

«Somos uma equipa muito unida. Essa é uma das nossas maiores forças. Sabíamos que Espanha ia obrigar-nos muitas vezes a defender com um bloco mais baixo. Eles têm muita qualidade. Agora é desfrutar e estamos muito felizes por ir à final.

Vamos assistir ao jogo [entre Países Baixo e Alemanha] com a final já garantida e seja qual for o adversário vamos entrar com confiança e convicção.»